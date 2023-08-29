استطلاع: 77% من الأمريكيين يعتبرون أن بايدن أكبر من أن يكون فعّالا كرئيس

اعتبر أكثر من ثلاثة أرباع الأمريكيين في استطلاع للرأي أن الرئيس جو بايدن أكبر من أن يكون فعالا إذا أعيد انتخابه لولاية جديدة.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته "أسوشيتد برس" ومركز NORC للشؤون العامة أن الأمريكيين كانوا أكثر ميلا إلى القول بأن العمر سيكون مشكلة بالنسبة لبايدن (سيبلغ الـ80 في نوفمبر)، أكثر مما هو بالنسبة للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي هو أصغر ببضع سنوات (77 عاما) من خليفته.

وبحسب الاستطلاع، قال 77% من الأمريكيين، بما في ذلك 89% من الجمهوريين و69% من الديمقراطيين، إن بايدن أكبر من أن يكون فعالا ومؤثرا في المنصب لمدة أربع سنوات أخرى.

من ناحية أخرى، قال حوالي نصف الأمريكيين إن ترامب كبير في السن للغاية بالنسبة للبيت الأبيض، وكان الديمقراطيون أكثر احتمالا من الجمهوريين للقول إن عمر ترامب يجعله غير فعال للمنصب.

ويؤيد 66% من المستطلعة آرائهم تحديد سن للمرشحين للرئاسة، و68% يؤيدون تحديد سن لمجلسي النواب والشيوخ، و67% يؤيدون سن التقاعد الإلزامي للمحكمة العليا.

المصدر: The Hill