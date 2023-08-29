بالفيديو.. بايدن ينسى اسم وزير الداخلية

نسي الرئيس الأمريكي جو بايدن، اسم وزير الداخلية في حكومته، واصفا إياه "الرجل الذي تولى الوظيفة".

وفي تصريح من البيت الأبيض خلال احتفال أقيم لإحياء الذكرى الستين لتأسيس لجنة المحامين للحقوق المدنية بموجب القانون، قال بايدن: "وزير الأمن الداخلي! الرجل الذي تولى الوظيفة، شكرا لك على قبول الوظيفة يا صديقي".

Biden forgets the name of his own DHS Secretary Alejandro Mayorkas:



"The secretary of homeland security! The guy who took the job, uhh — thank you for taking the job, pal." pic.twitter.com/7ogXRREgkW — RNC Research (@RNCResearch) August 29, 2023

وفي عام 2021، تعرض بايدن، لموقف مماثل عندما نسي اسم وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستين.

وفي سبتمبر من العام نفسه، نسي بايدن أيضا اسم رئيس الوزراء الأسترالي السابق سكوت موريسون ووصفه بـ"هذا الرجل من أستراليا".

المصدر: RT