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نيكي هايلي تدعو لإجراء "اختبار كفاءة عقلية" لبايدن وترامب

أخبار العالم

نيكي هايلي تدعو لإجراء
AFP
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قالت حاكمة كارولينا الجنوبية السابقة، المرشحة لمنصب رئيس الولايات المتحدة نيكي هايلي إنها تترشح ضد الرئيس جو بايدن داعية لإجراء اختبار "كفاءة عقلية" لكل مرشح يتجاوز عمره 75 عاما.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، تم سؤال هايلي (51 عاما) عن الخلافات حول القضايا مع ترامب، لترد قائلة: "انظر إلى كل ما هو خطأ في هذا البلد وأخبرني أننا لسنا بحاجة إلى قيادة جديدة"، مشيرة إلى أن "الاختلاف هو أننا بحاجة إلى قيادة من جيل جديد. علينا ترك الوضع الراهن. علينا أن نترك هذه الفوضى وراءنا وعلينا أن نبدأ الحديث عن المستقبل".

وعندما أعاد المذيع طرح السؤال عليها، "ما هي مجالات السياسة المحددة" التي تختلف فيها عن ترامب، تجنبت هايلي مرة أخرى الإجابة عن السؤال، وهاجمت الرئيس جو بايدن قائلة: "أنا لا أقوم بهجوم مفاجئ.. أهاجم مباشرة. جو بايدن هو الرئيس وهو الشخص الذي أترشح ضده".

ودعت هايلي إلى إجراء "اختبارات كفاءة عقلية" بشكل إلزامي للسياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، وهي خطوة تستهدف كلا من بايدن وترامب، اللذين يبلغان من العمر 80 و76 عاما.

وهايلي التي أعلنت ترشحها لمنصب رئيس الولايات المتحدة في الانتخابات المقرر عقدها 2024، أصبحت أول عضو في الحزب الجمهوري يتحدى ترامب رسميا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

المصدر: The Hill

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