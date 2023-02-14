"حان الوقت لجيل جديد".. نيكي هايلي تترشح رسميا للرئاسة الأمريكية

أعلنت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكى هايلي رسميا أنها ترشح نفسها لمنصب رئيس الولايات المتحدة في الانتخابات المقرر عقدها 2024، داعية لإفساح المجال أمام "جيل جديد".

وقالت الحاكم السابق لولاية كارولينا الجنوبية والبالغة من العمر 51 عاما وابنة مهاجرين هنود، في رسالة مصورة نشرتها عبر "تويتر": "سجل (الرئيس الحالي جو) بايدن كئيب، والمؤسسة الحاكمة في واشنطن خذلتنا مرة تلو أخرى.. حان الوقت لجيل جديد من القيادة - لإعادة اكتشاف المسؤولية المالية، وتأمين حدودنا، وتقوية بلادنا، وفخرنا وهدفنا".

وتابعت أن هناك "من ينظرون إلى أمريكا ويرون ضعفا"، محذرة من أن "اليسار الاشتراكي يرى فرصة لإعادة كتابة التاريخ"، وأن "الصين وروسيا في مسيرة"، وأنهم "يعتقدون جميعا أننا يمكن أن نتعرض للمضايقة والركل".

وأضافت: "يجب أن تعرفوا هذا عني: أنا لا أتحمل المتنمرين. وعندما ترتد إلى الوراء، ستؤلمهم أكثر إذا كنت ترتدي الكعب".

وخلصت بالقول: "أنا نيكي هايلي وأنا اترشح لمنصب الرئيس".

Get excited! Time for a new generation.



Let’s do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP — Nikki Haley (@NikkiHaley) February 14, 2023

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وصنعت هايلى التاريخ كأول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية كارولينا الجنوبية عام 2011، وأول حاكم أمريكية آسيوية للولاية.

وستنافس هايلي في السباق لنيل الترشيح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي عينها عام 2017 سفيرة لدى الأمم المتحدة، قبل أن تستقيل من هذا المنصب في 2018. وانتقد هايلي ترامب مرات عدة منذاك، لكنها صرحت في وقت سابق أنها لن تترشح ضده في الانتخابات الرئاسية.

وفيما يتعلق بموقفها من روسيا، سبق أن قالت هايلي إن الولايات المتحدة لن تكون أبدا صديقة لروسيا ولا يمكنها الوثوق بموسكو "تحت أي ظروف".

المصدر: RT