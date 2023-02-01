نيكي هايلي تستعد للإعلان عن ترشحها للرئاسة الأمريكية

كشفت مصادر أن سفيرة أمريكا السابقة بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، ستعلن ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية 2024، يوم 15 فبراير، لتكون أول منافس بالحزب الجمهوري للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت المصادر لقناة nbc news إن هايلي ستدعو المؤيدين إلى حدث خاص في 15 فبراير في ولاية ساوث كارولينا، مشيرين إلى أن الدعوة يمكن أن تصدر اليوم الأربعاء.

وألمحت هايلي في وقت سابق لإمكانية ترشحها، حيث قالت في مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "نحن بحاجة للذهاب في مسار جديد. وهل يمكنني أن أكون ذلك القائد؟ نعم، أعتقد أنني أستطيع أن أكون ذلك القائد".

وترامب الذي أعلن عن ترشحه للرئاسة في نوفمبر، بدأ حملته في ولايتي نيو هامبشاير وساوث كارولينا، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وهايلي التي عملت سفيرة لدى الأمم المتحدة خلال إدارة ترامب، انتقدته مرات عدة. كما أنها كانت حاكمة لولاية ساوث كارولينا من 2011 إلى 2017 وكانت عضوا في مجلس النواب بالولاية.

المصدر: nbc news