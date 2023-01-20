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نيكي هيلي: أنا القائد الجديد

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نيكي هيلي: أنا القائد الجديد
AFP
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ألمحت مندوبة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إنها مستعدة لمواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب في السباق الرئاسي لعام 2024.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أشارت هيلي إلى أنها إذا ترشحت للرئاسة، فإنها ستترشح ضد الرئيس الحالي جو بايدن، مضيفة: "هذا ما أركز عليه، لأنه لا يمكننا الحصول على فترة ولاية ثانية لبايدن".

وأوضحت أن هناك شيئين يجب مراعاتهما قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي لها الترشح لمنصب: "هل الوضع الحالي يدفع باتجاه جديد؟ وهل أنا ذلك الشخص الذي يمكن أن يكون القائد الجديد؟".

وقالت هايلي: "هل أعتقد أنني يمكن أن أكون تلك القائدة؟ نعم. لكننا ما زلنا نعمل وسنكتشف ذلك"، مضيفة: "لم أخسر أي سباق قط. لقد قلت ذلك سابقا، ما زلت أقول ذلك الآن. لن أخسر".

المصدر: newsweek 

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