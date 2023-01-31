ترامب لديسانتيس: ترشحك خيانة كبيرة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن ترشح حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس لمنصب الرئيس سيكون "خيانة كبيرة"، بعدما بدأ أول حدثين رئيسيين في حملته الانتخابية للرئاسة 2024.

وأشار ترامب إلى أن ديسانتيس مدينا له لمساعدته في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الحاكم في عام 2018. وألمح إلى أنه بسبب ذلك يجب على ديسانتيس أن يرفض عرض الترشح للرئاسة.

وقال ترامب: "عندما أسمع أنه قد يترشح، اعتبر ذلك خيانة كبيرة.. بالنسبة لكثير من الناس لا يتعلق الأمر بالولاء، ولكن بالنسبة لي، الأمر دائما يتعلق بالولاء".

وشدد على مكانته في الصدارة في العديد من تلك الاستطلاعات، قائلا: "إذا ترشح ديسانتيس، فلا بأس، أنا متقدم في استطلاعات الرأي".

وأضاف: "سيتعين عليه أن يفعل ما يريد فعله لكنه قد يترشح، وأعتقد أنه سيكون عملا عظيما من عدم الولاء، لأنني كما تعلمون أدخلته ولم تكن لديه فرصة وانتهت حياته السياسية"، لافتا إلى أنه لم يتحدث إلى ديسانتيس منذ وقت طويل.

المصدر: cbs news