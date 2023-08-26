بوشيلين: قوات كييف قصفت اليوم أراضي جمهورية دونيتسك أكثر من 60 مرة

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أكثر من 60 مرة اليوم السبت 26 أغسطس.

وقال بوشيلين: "تم تسجيل أكثر من 60 قصفا، وإطلاق 203 قذيفة مدفعية عيار 122 ملم، وعيار 152 و155 ملم، بما في ذلك قذائف عنقودية".

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وصرح حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق أن القوات الأوكرانية، قصفت قرية أورازوفو بذخائر عنقودية من راجمة صواريخ من طراز "غراد" ونجم عن ذلك وقوع أضرار وإصابات.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن قذائف اليورانيوم التي تزود بها الدول الغربية أوكرانيا، ستجعل أراضيها "غير صالحة للعيش".

وأشارت زاخاروفا، في حديث لصحيفة "كومسمولسكايا برافدا"، إلى أنه "بسبب توريدات القذائف البريطانية والأمريكية المشعة والسامة للغاية التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، تتحول أوكرانيا إلى أرض غير صالحة للعيش".

المصدر: RT