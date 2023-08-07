البنتاغون يرفض الإفصاح عن موعد توريد قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف

رفض المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، تحديد موعد قرار واشنطن بشأن تزويد قوات كييف بقذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بدبابات "أبرامز" الأمريكية، التي ستشحن إلى أوكرانيا.

وقال رايدر في إفادة صحفية دورية: "ليس لدي ما أشاركه. لا توجد حاليا إعلانات بشأن أي نوع من ذخائر الدبابات"، وأضاف: "لا أريد استخلاص النتائج".

كما رفض المتحدث باسم البنتاغون التعليق على اعتداءات أوكرانيا على أهداف مدنية داخل روسيا، مؤكدا أنه على علم بهذه التطورات.

وقال رايدر: "نواصل التركيز على تزويدهم [السلطات الأوكرانية] بالمساعدة اللازمة حتى يتمكنوا من تنفيذ الهجوم المضاد والدفاع عن أراضيهم. ومع ذلك، لن يكون لدي أي شيء بشأن تقارير عن الطائرات المسيرة خلف الخطوط الأمامية".

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مساعد وزير المشتريات واللوجستيات والتكنولوجيا بالجيش الأمريكي، دوغلاس بوش، أن واشنطن وافقت نهاية الأسبوع الماضي على شحن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا، حيث يجب تسليمها بحلول الخريف.

المصدر: RT + تاس