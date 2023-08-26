استخباراتي أمريكي: أوكرانيا تفقد لواء قيل إنه "يتمتع بقوة لا تضاهى وسوف يلقن الروس درسا"

أكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن لواء الاقتحام رقم 82 التابع للقوات الأوكرانية، والذي تم إرساله إلى الخطوط الأمامية، يعاني من خسائر فادحة.

وقال جونسون: "إنهم يقضون على اللواء 82، الذي دخل المعركة مؤخرا، وقالوا عنه إنه يتمتع بقوة لا تصدق، وسوف يلقن الروس درسا".

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وأشار إلى أنهم لم يفشلوا في اختراق خط الدفاع الروسي فحسب، بل فقدوا أيضا دبابات "الناتو" ومدرعات على خط المواجهة.

وأكد أن موسكو وجهت ضربات ساحقة للقوات الأوكرانية بمساعدة المدفعية والطيران.

وأضاف جونسون أن الخسائر الفادحة أثبتت أن الهجوم المضاد وصل إلى طريق مسدود.

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة "ليوبارد"، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.

المصدر: نوفوستي