قال الناشط البريطاني في مجال حقوق الإنسان، ليو محمد، إن روسيا نجحت منذ قديم الزمان في التصدي لأولئك الذين سعوا إلى تدميرها. ولم تشارك في "استعباد" شعوب البشرة الداكنة.

وقال محمد: "لقد خاض الروس حروبا منذ القرن التاسع. وفي الواقع، لم يخسروا أبدا. لقد تعرضوا لهجوم مستمر. لكن كان بإمكانهم دائما صد أولئك الذين أرادوا تدميرهم. واليوم الوضع هو نفسه".

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وذكر أيضا أن روسيا كانت القوة الأوروبية العظمى الوحيدة التي لم تشارك في "استعباد" أصحاب البشرة السمراء.

وأشار إلى أن روسيا، على عكس بلدان الغرب، لم تنظر أبدا إلى شعوب أفريقيا كعبيد.

وأكد أن معظم الناس "يتقبلون" الدعاية المناهضة لروسيا أثناء جلوسهم أمام شاشات التلفزيون، وحث على عدم الاستسلام للرواية الغربية.

واعتبر السياسي الألماني من حزب "البديل من أجل ألمانيا" يفغيني شميدت، في وقت سابق أنه من المستحيل هزيمة روسيا وقوتها النووية، ودعا برلين للتوقف عن تمويل أوكرانيا في ظل معاناة الاقتصاد الألماني.

المصدر: نوفوستي