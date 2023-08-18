سياسي ألماني يؤكد استحالة هزيمة روسيا ويدعو لوقف تمويل كييف

أكد السياسي الألماني من حزب "البديل من أجل ألمانيا" يفغيني شميدت، استحالة هزيمة روسيا وقوتها النووية، ودعا برلين للتوقف عن تمويل أوكرانيا في ظل معاناة الاقتصاد الألماني.

وقال في حديث لصحيفة "إزفستيا" إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي "لن يتمكن من النصر على روسيا، وسينتهي الأمر على أي حال بالمفاوضات".

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وأشار شميدت إلى أن الهجوم المضاد الأوكراني تعثر، والأسلحة الغربية التي ترسل باستمرار إلى كييف يتم تدميرها في ساحة المعركة، وأن الوقت قد حان لألمانيا للتوقف عن تمويل أوكرانيا، لأن الاقتصاد الألماني حاليا "في حالة يرثى لها"، بسبب شراء الغاز بأسعار باهظة.

وتابع: "ما زال النزاع يحرق أموالا ضخمة من الدول الغربية، وبغباء... لا يوجد احتمال لتقارب برلين وموسكو في المستقبل القريب، ولا ينبغي أن نتوقع أي خطوات بناءة من الحكومة الألمانية".

المصدر: RT