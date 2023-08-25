مصير النفوذ الروسي في إفريقيا بعد مقتل يفغيني بريغوجين

تحت العنوان أعلاه، كتبت بولينا كونوبوليانكو وأندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول التغيرات التي ستطرأ على التأثير الروسي في إفريقيا بعد مقتل مؤسس فاغنر وقائدها.

وجاء في المقال: ترددت أصداء كارثة طائرة رجال الأعمال وقائد فاغنر في منطقة تفير الروسية في الخارج. يتساءل الخبراء الغربيون عما ينتظر إفريقيا بعد مقتل يفغيني بريغوجين، حيث كان الفاغنريون نشطين للغاية في الآونة الأخيرة.

بحسب الباحث السياسي أليكسي ماكاركين، يمكن لشركة أخرى أن تأتي إلى المنطقة بدلاً من شركة فاغنر العسكرية الخاصة. فـ"هناك هياكل روسية مرتبطة مباشرة بالإدارة العسكرية. وقد بدأت هذه العملية في عهد بريغوجين: قام نائب وزير الدفاع يفكوروف مؤخرًا بزيارة ليبيا. وكان هناك لقاء مع المشير خليفة حفتر، الذي تعاونت معه جماعة "فاغنر" بنشاط.

"أما بالنسبة لإفريقيا السوداء أو إفريقيا الفرنسية السابقة، فكانت فاغنر تجسد الدولة الروسية. لقد رأوا فيها روسيا. وعندما أخبرهم الدبلوماسيون الغربيون أن الفاغنريين مرتزقة (وكان هناك موقف سلبي للغاية تجاه المرتزقة في إفريقيا منذ ستينيات القرن العشرين)، أجابهم الزعماء الأفارقة بأنهم روسيا. وبالتالي فإن هؤلاء ليسوا مرتزقة بالمعنى المترسخ في أذهان الإفريقيين".

وأشار ماكاركين إلى أن هيكل شركة فاغنر نفسها بدأ في التصدع حتى خلال حياة يفغيني بريغوجين. ومن أسس هذا النموذج استمرار دعم الدولة للشركة، الدعم الذي سُحب بعد تمرد يونيو. في تلك اللحظة، كان السيناريو الأكثر ترجيحا هو المشاركة في مشاريع إفريقية تغطي نفقات فاغنر من الثروات الباطنية هناك.

وختم ماكاركين بالقول: "السيناريو الأكثر احتمالا الآن هو التآكل. سيختار قادة محددون استراتيجيات فردية للمستقبل. إذا نظرت إلى قنوات التيليغرام "الفاغنرية" أو "القريبة من الفاغنريين"، فستجد عمليا تحريضا على الانتقال إلى هياكل الدولة. سيكون كل شيء أكثر رسمية وتحت السيطرة".

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