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زاخاروفا: قذائف اليورانيوم تجعل أوكرانيا أرضا غير صالحة للعيش

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زاخاروفا: قذائف اليورانيوم تجعل أوكرانيا أرضا غير صالحة للعيش
Sputnik YEKATERINA CHESNOKOVA
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن قذائف اليورانيوم التي تزود بها الدول الغربية أوكرانيا، ستعجل أراضيها "غير صالحة للعيش".

وأشارت زاخاروفا، في حديث لصحيفة "كومسمولسكايا برافدا"، إلى أنه "بسبب توريدات القذائف البريطانية والأمريكية المشعة والسامة للغاية التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، تتحول أوكرانيا إلى أرض غير صالحة للعيش".

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وأضافت أن "التلوث الإشعاعي للتراب يحدث ويتم رصده بوسائل موضوعية".

وحذرت من أن آثار استخدام قذائف اليورانيوم في أوكرانيا قد تطال بولندا المجاورة.

وقالت زاخاروفا: "على الأوكرانيين أن يدركوا أن البريطانيين يوردون لهم السم، الذي سيؤدي إلى انتشار الإصابة بأورام السرطان، وأن يطالبوا بسحب قذائف اليورانيوم المنضب من البلاد بأسرع ما يمكن".

المصدر: نوفوستي

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