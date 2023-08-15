الصحة الصربية: مواطنو يوغسلافيا السابقة يعانون من السرطانات جراء قصف "الناتو" لهم عام 1999

أعلنت وزيرة الصحة الصربية، دانيكا غرويتشيتش، أنه بعد قصف "الناتو" ليوغوسلافيا عام 1999، أصبح علاج السرطان لدى المرضى أقل قابلية للتنبؤ به، ويرافقه زيادة في معدل الوفيات.

وقالت: "أنا واثقة من أنه تم إجراء تجربة لا يزال يعاني منها شعبنا والكروات والهنغاريون والألبان".

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وأكدت أن أعلى معدل وفيات بسبب السرطان لوحظ في صربيا وهنغاريا وكرواتيا.

وأضافت: "هناك شباب يموتون خلال شهر ونصف الشهر، على الرغم من تطور العلاج الحديث وبكل المؤشرات يفترض عيشهم لفترة طويلة. لكنهم يموتون فجأة، ولا يُعرف لماذا ".

ودعت المنظمات الطبية إلى التقدم بطلب للحصول على منحة لتمويل الأبحاث في أسباب مثل هذا المسار العدواني للمرض.

ونوهت بأن السبب في زيادة عدد ضحايا الأورام بعد القصف، هو ما تم استخدامه من قذائف اليورانيوم المنضب.

قبل تعيينها وزيرة الصحة الصربية، كانت غرويتشيتش رئيسة معهد الأشعة والأورام في صربيا.

المصدر: غازيتا. رو