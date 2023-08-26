قديروف يتحدث عن هجمات فاشلة لقوات كييف في اتجاه كليشيفسكا

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن هجمات القوات الأوكرانية على محور كليشيفسكا في جمهورية دونيتسك باءت بالفشل.

وكتب قديروف على "تيلغرام": "الهجمات التي تشنها الوحدات الأوكرانية على مواقعنا الغربية في اتجاه كليشيفسكا مستمرة بالفشل".

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وأضاف أن مقاتلي قوات "أحمد" الخاصة، إلى جانب لواء القوات الخاصة 346 واللواء الرابع من فيلق الجيش الروسي الثاني، يتعاملون بنجاح مع هجمات القوات الأوكرانية ويأسرونهم.

وأشار إلى أن أحد الأسرى اعترف بأن وحدتهم تكبدت خسائر كبيرة في القوة البشرية خلال المعارك، ولم يعد لديها الآن سوى 20-25% من أفرادها.

وأكد أن هذا الوضع يجعل الكثير منهم يفكرون ويتخذون القرار الصحيح الوحيد، وهو إلقاء أسلحتهم والاستسلام.

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة "ليوبارد"، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.

المصدر: RT