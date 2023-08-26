ضابط مخابرات أمريكي متقاعد: قوات كييف ستسلم مدينة خاركوف دون قتال حال هجوم الجيش الروسي

أعلن ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن القوات الأوكرانية لن تقاتل من أجل مدينة خاركوف، وستغادرها في حالة وقوع هجوم من قبل القوات الروسية.

وقال ريتر: "لا أعتقد أن الأوكرانيين سيحولون خاركوف إلى قلعة. سيتم تسليمها من دون قتال".

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وأشار إلى أنه عندما يسقط خط الدفاع الأوكراني سوف يتراجعون على الفور إلى الجانب الآخر من نهر الدنيبر، ولن تحاول القوات الأوكرانية الدفاع عن المدينة.

وأكد أنه على خلفية الخسائر الحالية للجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو انهيار القوات الأوكرانية حتى قبل اقتراب روسيا من خاركوف.

وتوقع المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، حدوث صراع بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والجيش الأوكراني على خلفية فشل الهجوم المضاد.

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة "ليوبارد"، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.

المصدر: نوفوستي