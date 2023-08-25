إضاءة مبنى الخارجية المصرية احتفالا بـ80 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا (صور)

أضاءت الخارجية المصرية مبناها بالرقم 80 واسمي مصر وروسيا بمناسبة مرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ونشرت السفارة الروسية في مصر صورا للمبادرة وعلقت عليها: "في 26 أغسطس سيتم الاحتفال بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر. وبهذه المناسبة أنارت السلطات المصرية مقر وزارة الخارجية المصرية بأسماء بلدينا باللغة العربية والرقم "80" (مصر-80-روسيا)".

وأضافت: "نهنىء الأصدقاء المصريين بالذكرى ونشكرهم على الخطوة الرمزية!".

وشهدت القاهرة في وقت سابق مؤتمرا يحمل عنوان 80 عاما من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وأكد المشاركون أهمية العلاقات بين القاهرة وموسكو باعتبارها نموذجا للسلم والتنمية.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة تحاول منذ الربيع إقناع مصر بتزويد أوكرانيا بالسلاح، لكن القاهرة لا ترضخ للضغوط الأمريكية.

المصدر: RT