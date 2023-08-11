"وول ستريت جورنال": مصر لا ترضخ للضغوط الأمريكية بتزويد أوكرانيا بالأسلحة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة تحاول منذ الربيع إقناع مصر بتزويد أوكرانيا بالسلاح، لكن القاهرة لا ترضخ للضغوط الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إرسال قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات ومنظومات دفاع جوي وأسلحة صغيرة إلى أوكرانيا في مارس من هذا العام. ولكن واشنطن لم تتلق إجابة مرضية.

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وأشارت إلى أنه في وقت لاحق خلال محادثات خاصة، أكد أعضاء في الإدارة المصرية أنه لا توجد خطط لتزويد كييف بالأسلحة.

ولم يؤكد ممثلو الولايات المتحدة ومصر للصحيفة المعلومات الخاصة بالمفاوضات حول هذا الموضوع.

واعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق بأن مخزونات الأسلحة التي يمكن أن ترسلها بلاده إلى أوكرانيا، وخاصة قذائف المدفعية تستنفد. لذلك، تم اتخاذ قرار إرسال الذخائر العنقودية إلى كييف.

المصدر: تاس