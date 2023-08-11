روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

أعلن القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي في 17 أغسطس حول إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

وكتب بوليانسكي على "تيلغرام": "على ضوء الإمداد المتزايد بالأسلحة الغربية لنظام كييف، الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الأوكرانية وتقويض الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لها، طلبنا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 أغسطس".

وأشار إلى أنه تم تحديد موعد الجلسة الساعة 15.00 بتوقيت نيويورك.

المصدر: نوفوستي