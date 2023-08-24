"الشاباك" يعتقل 4 إسرائيليين بتهمة تلقيهم أسلحة ثقيلة عالية الجودة من حزب الله (صور)

نشر موقع "واينت" الإسرائيلي تقريرا سريا سمح بكشف تفاصيله يوم الخميس، أنه تم اعتقال 4 إسرائيليين يزعم أنهم تلقوا أسلحة إيرانية الصنع من حزب الله.

وقال الموقع إن الاعتقال تم خلال عملية مشتركة قام بها "الشاباك" والشرطة والجيش في إسرائيل خلال شهر يوليو، مشيرا إلى أنهم حصلوا على أسلحة ثقيلة عالية الجودة.

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وذكر أنه عثر بحوزتهم على عبوتين ناسفتين إيرانيتي الصنع ومتفجرات أخرى.

وأشار إلى أنه وخلال مداهمة نفذها جهاز "الشاباك" على مجمع سكني في اللد، تم العثور على مواطنين إسرائيليين إضافيين كانوا يعتزمون استخدام إحدى المتفجرات المذكورة أعلاه لأغراض إجرامية.

وحسب الموقع العبري فقد تم التعرف على المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في شهر يوليو، وهم جلال خرسة (28 عاما)، وأحمد عيسى (30 عاما)، ومحمد عيسى (39 عاما)، من كفر قاسم، ونوح عصام (30 عاما) من اللد.

وأفاد "واينت" الإسرائيلي بأنه تم اليوم تقديم لوائح اتهام ضد المتهمين الأربعة أمام المحكمة المركزية بتهم حيازة أسلحة.

وقال المسؤولون الأمنيون إن الأسلحة التي تم الحصول عليها باستخدام طرق التهريب للمنظمات الإرهابية، كان من المفترض أن تستخدم لقتل زعيم عصابة منافسة كجزء من المعركة المستمرة بين عصابات الجريمة في الوسط العربي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية