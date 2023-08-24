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الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية
Globallookpress
عناصر من القوات الإسرائيلية
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 شنت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات جديدة ومداهمات واسعة في مختلف محافظات الضفة الغربية.

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وقالت وسائل إعلام محلية، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 28 فلسطينيا خلال حملة الاعتقالات التي تتكرر فجر كل يوم.

بدوره، قال موقع "والا" العبري، إن "الجيش الإسرائيلي اعتقل مطلوبين للاشتباه في قيامهم بأنشطة إرهابية في الضفة الغربية".

ولفت الموقع إلى أن "القوات الإسرائيلية تحركت ليل الخميس واعتقلت مطلوبين للاشتباه في قيامهم بأنشطة إرهابية في عدة مواقع، بما في ذلك الخليل ونابلس وطولكرم ومنطقة قلقيلية وأريحا وجنين"، وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان "أن البحث مستمر عن الإرهابي الذي قتل مستوطنين إسرائيليين بإطلاق نار السبت الماضي في بلدة حوارة قرب نابلس شمال الضفة الغربية".

المصدر: والا + معا















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