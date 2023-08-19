قتل فيها إسرائيليان.. لقطات للحظة تنفيذ عملية "مغسل السيارات" في حوارة جنوبي نابلس (فيديو)

أظهر مقطع فيديو جديد اللحظات الأولى لعملية إطلاق نار خلفت قتيلين، اليوم السبت، في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية والتي استهدف فيها المهاجم الفلسطيني مغسلا للسيارات.

وأفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة عوريف جنوبي نابلس، فيما تم استدعاء تعزيزات عسكرية إسرائيلية لمنطقة حوارة.

وذكرت وكالة "وفا" أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت 3 مواطنين من داخل مغسل السيارات في حوارة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن المعتقلين هم: ليث منصور من كفر قليل، وحلمي دويكات من روجيب، ولؤي الحلبي.

وأكدت المصادر ذاتها أن كافة مداخل نابلس تشهد أزمة مرورية خانقة بسبب تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية.

وكانت القوات الإسرائيلية قد شددت مساء اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنين، في بلدة حوارة.

المصدر: RT + وفا