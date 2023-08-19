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مقتل إسرائيليين بعملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوبي نابلس

مقتل إسرائيليين بعملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوبي نابلس

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل الإسرائيليين اللذين أصيبا بإطلاق النار ظهر اليوم السبت في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت قناة "كان" العبرية إن "الجيش الإسرائيلي يبحث في خلفية حادث إطلاق النار في حوارة جنوب نابلس، وهوية القتيلين".

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وسبق لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وأشارت إلى إطلاق للنار على إسرائيليين عند مغسل للسيارات من سيارة عابرة فرت من مكان الحادث، وأن حالة المصابين خطيرة، وأن القوات الإسرائيلية تطارد مطلقي النار".

المصدر: RT

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