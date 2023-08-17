إطلاق للنار على منطقة صناعية إسرائيلية قرب جنين

أفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بوقوع إطلاق للنار على المنطقة الصناعية شاحاك قرب جنين، في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح المتحدث أن لم يصاب أحد نتيجة الهجوم، بينما تعرض الموقع لأضرار، مشيرا إلى أنه "بعد مطاردة نفذتها القوات المسلحة، تم العثور على سيارة استقلها المشتبه بهم في الأراضي الفلسطينية وعثر في داخلها على حقائب ظهر وذخائر".

هذا ويقوم جنود الجيش الإسرائيلي بتمشيط المنطقة بحثا عن منفذي الهجوم.

يشار إلى أن قوة مستعربين (وحدة قوات خاصة من وحدات النخبة الإسرائيلية داخل الجيش الإسرائيلي) مدججة بفرقة استخبارية داهمت جنين صباح اليوم الخميس، بغية اعتقال اثنين من المطلوبين، اندلع خلالها تبادل إطلاق نار وأصيب فلسطيني ثالث حاول الهرب، لكنه توفي لاحقا، وفقا للتقارير.

المصدر: i24 news