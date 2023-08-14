"الشاباك": اعتقال خلية لـ"حماس" تخطط لاستهداف الجيش الإسرائيلي

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أنه "أحبط خلية تابعة لحركة حماس"، قال إنها "خططت لتنفيذ عمليات خطف إطلاق نار وأخرى تفجيرية تستهدف قوات الجيش" في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الشاباك، في بيان، إن "الخلية تتكون من تسعة أشخاص من قرية بدو الواقعة إلى الشمال الغربي من القدس، اعتقلتهم قوات الجيش الشهر الماضي، للاشتباه بتورطهم في إنشاء بنية تحتية إرهابية تابعة لحماس"، مبينا أن التحقيقات أظهرت أن المعتقلين "كانوا يخططون لعملية اختطاف جندي وقاموا بتسليح أنفسهم وإعداد المتفجرات والعبوات الناسفة" لهذا الغرض.

وأشار إلى أن المعتقلين "خططوا لمسارات الانسحاب" بعد تنفيذ العملية التي كانت مقررة في منطقة رام الله، وأجروا "جولات ميدانية لجمع المعلومات الاستخبارية للتعرف على روتين وأنشطة الجنود، وأعدوا مكان لإخفاء المختطف"، مضيفا: "أعضاء الخلية خططوا كذلك لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش في منطقة رام الله، بما في ذلك إطلاق نار وعمليات تفجيرية".

وأفاد بأنه "بهدف تنفيذ مخططاتهم، انخرطوا في دراسة ذاتية لمعرفة تصنيع المتفجرات، بل وأقاموا مختبرا بدائيا لإعداد المتفجرات داخل منزل سكني"، لافتا إلى أنه "تم العثور على مواد أولية لإنتاج المتفجرات والعبوات الناسفة في المختبر الذي تم ضبطه وإغلاقه، بما في ذلك الألعاب النارية، الأنابيب المستخدمة في صنع المتفجرات وغيرها".

وذكر الشاباك أنه عثر على أسلحة من طراز "كارلو" بالإضافة إلى "خرائط توضح تخطيط الهجمات وطرق الهروب"، وقال إن عناصر الخلية عملوا "بطريقة منفصلة، مع الحفاظ على أقصى قدر من السرية لتجنب الكشف عن أنشطتهم".

المصدر: "عرب 48"