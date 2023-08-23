ساركوزي يشبه أوروبا بمن "ترقص على بركان" وروسيا "باقية ولن تضعف"

أكد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أن استمرار النزاع في أوكرانيا يجعل من أوروبا "كالراقصة على حافة فوهة بركان"، مشيرا لضرورة الشروع بمفاوضات من أجل إيجاد مخرج لهذا النزاع.

تحدث ساركوزي في لقاء على أثير القناة التلفزيونية TF1، عن الحاجة للتفاوض مبينا أن قضية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو ستؤدي إلى تدهور الوضع.

ولفت الرئيس الفرنسي الأسبق إلى أن الحل يكمن في التفاوض.. "يجب أن يجتمع العقلاء حول طاولة المفاوضات، وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا وإطلاق النقاشات من أجل إدراك فيما إذا كان بالإمكان على الأقل التوصل إلى اتفاق".

وتساءل ساركوزي: "أيمكننا الخروج من هذا النزاع بخلاف ذلك، ومن دون تدمير أوكرانيا أو روسيا، وهو بالمناسبة ما أستبعد حدوثه.. كما أن روسيا لن تنته أبدا وهي باقية ولن تضعف".

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وأكد ساركوزي أن أفضل طريقة لمساعدة أوكرانيا تتمثل في التوقف عن التضحية بجنودها والبدء في اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية.

وأردف قائلا: "المسألة ليست خسران أوكرانيا. لدينا نزاع مع أكبر قوة نووية في العالم في قلب أوروبا. كما أننا نتحدث عن 500 ألف قتيل.. كل من يدعون على القنوات التلفزيونية للقتال في أوكرانيا - يدعون للقتال مع من؟ بين الشباب الأوكراني والشباب الروسي؟!... أوروبا والعالم يرقصون على حافة بركان".

واستدرك ساركوزي: "من الممكن الانزلاق في أي لحظة. في رأيي أن طريق للدبلوماسية والتفاوض لم يستخدم بالشكل الكافي وحان الوقت للجوء إليه.. وروسيا ستظل جارة لأوروبا، ومن الضروري بناء علاقات طويلة الأمد معها".

وأضاف في حديث مطول له: "إن مسألة العلاقات بين أوروبا وروسيا مستمرة منذ قرون، وسوف تشغل الكثير من بعدنا... وأقول: توقفوا عن شراء الطائرات والذخيرة والدبابات. لا بد من إيجاد حل يلبي مصالح أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي