ساركوزي يخاطب سفير أوكرانيا: سأرد لاحقا

رفض الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي التعليق على انتقاد السفير الأوكراني لدى فرنسا فاديم أوميلتشينكو له على تأكيده أن القرم أرض روسية، ووعد بالرد لاحقا.

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وقال ساركوزي ردا على سؤال صحيفة Ouest-France التي أجرت مقابلة مع السفير الأوكراني: "سأرد على ذلك لاحقا".

وكان أوميلتشينكو قد وصف تصريح ساركوزي بضرورة التزام أوكرانيا الحياد، بأنها "غير مقبولة".

وأضاف: "لن أفاجأ إذا كان المدعي العام الأوكراني مهتما بالتعليقات التي أدلى بها ساركوزي لمعرفة ما إذا كانت تنطوي على الجريمة وفقا للتشريعات الأوكرانية" التي تعاقب على عدم الاعتراف بأن القرم "أرض أوكرانية".

وأضاف أن تصريحات مشابهة لتصريحات ساركوزي صدرت في دول أوروبية أخرى، لذلك فهو يرى أن الحديث يدور عن "عملية اتصال متزامنة يقف الروس وراءها".

المصدر: RT