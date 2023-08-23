بوليانسكي: الولايات المتحدة حولت اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا إلى مهزلة مناهضة لدمشق

صرح دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، بأن الولايات المتحدة، باختيارها المتحدثين، حولت اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا إلى مهزلة ومشهد لا طائل منه ضد دمشق.

وقال بوليانسكي: "لقد استمعنا بعناية إلى السيدة نائبة رئيس منظمة المرأة من أجل التنمية لبنى القنواتي، التي فقدت الاتصال بسوريا منذ فترة طويلة. وربما يكون من الصعب العثور على شيء أبعد عن الحقيقة من التصريحات والافتراءات التي خرجت من فمها".

وأضاف "نأسف لأن الرئاسة الأميركية قررت تحويل اجتماعنا إلى مهزلة ومشهد لا طائل منه ضد سوريا".

وسبق أن أشار نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إلى التدخلات الأمريكية في سوريا بشكل عام، وعلى الأراضي السورية بشكل خاص.

وأكد بوليانسكي أن الولايات المتحدة تنهب الحبوب والنفط بشكل يومي على الضفة اليسرى لنهر الفرات في سوريا.

وقال في اجتماع سابق للجمعية العامة للأمم المتحدة: "المناطق الوحيدة التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية تقع شرقي الفرات، حيث ينهب المحتلون الأمريكيون الحبوب والنفط بشكل يومي، ومنطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غرب البلاد التي يحتلها تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي".

وأشار نائب المندوب الروسي، إلى أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، يخشى الظهور أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الملف السوري، يوم الاثنين، إن "التقرير الجديد للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يختلف عن السابق بجملتين".

وتساءل: "ما الجدوى لعقد اجتماع منفصل لمجلس الأمن الدولي من أجلهما؟".