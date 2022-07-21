بوليانسكي: الولايات المتحدة تنهب الحبوب والنفط في شمال شرق سوريا

أكد دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة تنهب الحبوب والنفط بشكل يومي على الضفة اليسرى لنهر الفرات في سوريا.

قال بوليانسكي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: "المناطق الوحيدة التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية تقع شرقي الفرات، حيث ينهب المحتلون الأمريكيون الحبوب والنفط بشكل يومي، ومنطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غرب البلاد التي يحتلها تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق ضرورة أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من أراضي سوريا وأن تكف عن نهب ثروات الشعب السوري.

المصدر: نوفوستي