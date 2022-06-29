بوليانسكي يكشف عن سبب الوضع المتوتر في سوريا ومفتاح التسوية هناك

اعتبر دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الوضع المتوتر في سوريا مرتبط بمحاولات الغرب لمغازلة الإرهابيين.

وقال بوليانسكي إن روسيا تعتبر انسحاب القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني من سوريا ووقف الضربات على أراضيها مفتاح التسوية هناك.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن الولايات المتحدة تتواجد على الأراضي السورية بشكل غير قانوني، وتستمر في التدخل بشكل صارخ في عملية إقامة حياة سلمية.

وطالبت وزارة الدفاع الولايات المتحدة، بالتوقف عن تشجيع الأزمات حيث يسعى الآخرون لبناء السلام. ودعتها إلى الخروج من سوريا.

المصدر: تاس