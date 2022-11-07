بوليانسكي: رئيس منظمة حظر الكيميائي يخشى الظهور في مجلس الأمن

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، يخشى الظهور أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الملف السوري، يوم الاثنين، إن "التقرير الجديد للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يختلف عن السابق بجملتين".

وتساءل: "ما الجدوى لعقد اجتماع منفصل لمجلس الأمن الدولي من أجلهما؟".

وأعرب كذلك مندوبا الصين والبرازيل عن شكوكهما في ضرورة عقد الجلسة.

وعبر الدبلوماسي الروسي عن الامتنان لمندوب غانا في الأمم المتحدة، الذي يترأس مجلس الأمن الدولي حاليا، لدعوته للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن يلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي.

وتابع بوليانسكي أن "رفضه كان متوقعا. وأصبح من الواضح أنه يخشى أن يتحمل علنيا المسؤولية عن الانتهاكات السافرة التي ارتكبتها الأمانة الفنية للمنظمة التي يترأسها".

وحذر من "تدهور سمعة" المنظمة بصورة "لا رجعة فيها" في حال عدم العمل على تصحيح الأخطاء.

وأشار إلى أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى الآن لم يرد على أسئلة روسيا بشأن تلك الانتهاكات، والتي وجهت إليه منذ ديسمبر 2020.

المصدر: تاس