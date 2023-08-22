وزير مصري سابق: روسيا تدعم رغبة مصر بالانضمام إلى "بريكس"

قال وزير الخارجية المصري الأسبق محمد عرابي، إن روسيا تدعم رغبة مصر في أن تصبح عضوا في مجموعة "بريكس".

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وأوضح عرابي لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن مصر تريد الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وأن سبب رغبة مصر وغيرها من الدول الانضمام إلى هذا التحالف القوي هو المسار العالمي الجديد الرامي إلى إعادة هيكلة القوى والتحالفات القائمة.

وأشار عرابي بهذا الصدد، إلى أن التحالفات الغربية القائمة فقدت مصداقيتها وبدأت بالانهيار، وبات من الضروري إيجاد تحالف جديد أكثر قوة ومصداقية.

وأكد أن مصر وروسيا قادرتان على العمل معا لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

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وفي ذات السياق، أكد الخبير الاقتصادي المصري سيد خضر، في وقت سابق، أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" خطوة مهمة للغاية، في حركة التجارة الدولية، خاصة في ظل تعنت السياسة الاقتصادية الأمريكية ودخول العالم لنفق مظلم.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات لـRT إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعبر أزمتها الاقتصادية على حساب الاقتصاديات الناشئة التي تعد مصر جزءا منها.

وانطلقت اليوم الثلاثاء في جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا قمة مجموعة "بريكس" الـ15، حيث ستبحث القمة مسألة قبول أعضاء جدد ووضع خطة اقتصادية وتجارية ومالية للتكتل.

وقالت جنوب إفريقيا، التي تترأس القمة هذا العام، إن أكثر من 20 دولة، ومنها الجزائر والسعودية، تقدمت بطلبات للانضمام إلى المجموعة.

المصدر: نوفوستي