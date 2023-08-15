خبير يتحدث لـRT عن سبب لجوء مصر لتحالف قوي إلى جانب روسيا

أكد الخبير الاقتصادي المصري سيد خضر أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" خطوة مهمة للغاية، في حركة التجارة الدولية، خاصة في ظل تعنت السياسة الاقتصادية الأمريكية ودخول العالم لنفق مظلم.

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وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات لـRT إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعبر أزمتها الاقتصادية على حساب الاقتصاديات الناشئة التي تعد مصر جزءا منها.

وأشار إلى أن الدولار له العديد من التأثيرات السلبية على الأداء الاقتصاد المصري الداخلي، وعلى معدل التضخم، وعلى الارتفاع المستمر في الأسعار بشكل كبير جدا، مضيفا أن مصر لم تنضم إلى بريكس حتى الآن ولكن في حال الانضمام سيمثل دفعة للاقتصاد المصري.

وأضاف أن مصر انضمت إلى البنك التجاري الدولي ومقره العاصمة الصينية بكين يضم 75 دولة، بالإضافة إلى مصر والسعودية.

وشدد على أن انضمام مصر لـ"بريكس" سيكون فكرة مهمة لتحقيق التوازن الداخلي في العديد من المؤشرات الاقتصادية، خاصة في فكرة الاستغناء عن الدولار وتخفيف الطلب عليه، مشيرا إلى أن مصر تحتاج خلال الفترة المقبلة تقليل الطلب على الدولار من أجل إحداث التوازن في جميع المؤشرات الاقتصادية، خاصة في عملية الاستيراد، معربا عن اعتقاده أن من مميزات مجموعة البريكس هو تخفيف الأعباء الدولارية واستخدام عملة جديدة مثل اليوان الصيني.

وذكر أن مصر لديها علاقات استراتيجية مع الصين، ففكرة الاستغناء عن الدولار ستكون مهمة جدا لأن الصين أجل مصدر للمواد الخام، ومصر تستورد كافة المواد الخام من الصين، مما يمثل خطوة مهمة في استمرار نجاح الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مما ينعكس بشكل إيجابي في تحقيق التوازن في الأسعار في كافة الصناعات والسلع الاستراتيجية، فضلا عن فكرة التضخم المتسارع في مصر بسبب الدولار لتوغله وتوحشه في العالم وتأثيره السلبي على الاقتصاديات الناشئة.

وأشار إلى أن الصين تريد التنمية الاقتصادية لكل دول العالم، عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تدخل دول العالم في صراعات دائمة ، وتفتيت القوى في العالم وليس هدفها التنمية الاقتصادية

وأوضح أن البنك التجاري الدولي سيكون منافسا قويا للبنك الدولي الأمريكي وصندوق النقد الدولي الأمريكي في دعم الدولة الناشئة.

كما أوضح أن مجموعة بريكس ستساهم أيضا في توسيع العلاقات الاقتصادية بين دول المجموعة ، وتعزيز الاستثمار بها مثل الصين والهند، ويساهم أيضا في توطيد الصناعة الذي يعد هدفا استراتيجيا لمصر حيث لا بديل عن زيادة الانتاج وزيادة القدرة الانتاجية من خلال زيادة القدرة التصنيعية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك استثمارات ضخمة في مصر في ظل المناخ التشريعي الذي توفره مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي ستفيد مجموعة البريكس في تسهيل حركة التجارة البينية في العديد من الدول.

المصدر: RT