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واشنطن تطرح عددا من الشروط على أوكرانيا لتزويدها بطائرات "إف 16"

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واشنطن تطرح عددا من الشروط على أوكرانيا لتزويدها بطائرات
AP Manuel Balce Ceneta
نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ
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أعلن البنتاغون أن على أوكرانيا تنفيذ عدد من الشروط قبل أن توافق الولايات المتحدة على تزويدها بطائرات "إف 16" المقاتلة أمريكية الصنع.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ في بيان لها، يوم الاثنين، إن "تسليم (الطائرات) لجهة ثالثة يتطلب مراعاة بعض المعايير، بما في ذلك تعلم اللغة الإنجليزية وغيرها من الأمور، مثل الأمور اللوجستية على الأرض".

وأضافت: "عندما سيكون هناك توافق مع هذه المعايير، سيكون بإمكاننا الموافقة على تسليم" الطائرات.

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وأكد البنتاغون استعداده للمشاركة في تدريب الطيارين الأوكرانيين في حال لم يتمكن الحلفاء الأوروبيون من تدريب العدد الضروري من الطيارين.

وأشار إلى أن أوكرانيا لم تحدد بعد عدد الطيارين الذين تعتزم إرسالهم لتلقي التدريب.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد زار هولندا والدنمارك، حيث تم الإعلان عن استعداد هاتين الدولتين لتزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16" أمريكية الصنع، بعد إتمام الطيارين الأوكرانيين دورة التدريب.

المصدر: نوفوستي

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