نشرت رئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان صورة عبر "تيليغرام" تظهر تدمير الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية بمنطقة منزلها الصيفي بضواحي موسكو، وأرفقتها برسالة شكر للجيش الروسي.

ووجهت سيمونيان عبر "تلغرام" رسالة شكر للدفاعات الروسية الساهرة على حماية المدنيين وأمن البلاد، وإحباط الهجمات الإرهابية.

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وفي وقت سابق من صباح اليوم أسقطت الدفاعات الروسية مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا موسكو، حيث تم إسقاط إحداهما في مدينة أودينتسوفو بضواحي موسكو الغربية والثانية قرب مدينة إيسترا شمال غربي موسكو.

يذكر أن سيمونيان تعرضت لأكثر من محاولة اغتيال دبرتها استخبارات نظام كييف، كان آخرها منتصف يوليو الماضي، حيث أحبط الأمن الروسي محاولة مجموعة من النازيين الجدد اغتيال سيمونيان.

وتمكن نظام كييف من اغتيال العديد من الصحفيين الروس، في أعمال ترد عليها روسيا بضربات صاروخية وجوية دقيقة.

المصدر: RT