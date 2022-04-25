المجموعة الإرهابية تعترف: رئيسة تحرير شبكة RT على قائمة المستهدفين

أكد عناصر مجموعة متطرفة ألقي القبض عليها في موسكو أن لديهم قائمة بأسماء شخصيات إعلامية روسية، كانوا يسعون لاغتيالهم بالتخطيط من نظام كييف.

وأشارت التحقيقات الأولية مع أفراد المجموعة إلى أنهم "بالإضافة إلى الصحفي فلاديمير سولوفيوف، ناقشوا إمكانية اغتيال المدير العام لوكالة (روسيا سيغودنيا) ديمتري كيسليوف، وأيضا رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان، والإعلاميين ومقدمي البرامج أولغا سكابييفا ويفغيني بوبوف وتيغران كيوسيان".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، منع محاولة اغتيال سولوفيوف، مشدد في الوقت ذاته على أن "الهجوم يتم التحضير له بناء على أوامر من كييف".

وقال: "يعرف الكرملين بالاسم أمناء النازيين الأوكرانيين من الخدمات الغربية، وخاصة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الذين يقدمون النصائح مثل قتل الصحفيين".

من جهته، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه "تم اعتقال من كانوا يخططون لعملية الاغتيال، وأنهم أعضاء في منظمة إرهابية نازية جديدة (الاشتراكية القومية/القوة البيضاء)، وأنهم مواطنون من روسيا، يتحركون بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني".

وأضاف الجهاز: "ضبط بحوزتهم متفجرات محلية الصنع، وثمانية عبوات حارقة من نوع مولوتوف، و6 مسدسات مسلحة، وبندقية صيد، وقنبلة (RGD-5)، وأكثر من ألف طلقة من عيارات مختلفة من الذخيرة، بالإضافة إلى مخدرات وجوازات سفر أوكرانية مزورة مع صور لأعضاء المجموعة".

ووفقا لاعترافات المعتقلين، فأنهم "وبعد قتل سولوفيوف، خططوا للاختباء في الخارج".

المصدر: "نوفوستي"