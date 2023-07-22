مقتل مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية وإصابة عدد من زملائه بقصف أوكراني بذخائر عنقودية

أعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم السبت مقتل مراسلها الحربي روستيسلاف جورافلوف، وإصابة عدد من زملائه بقصف أوكراني بذخائر عنقودية استهدف قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوروجيه.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف شنت قصفا مدفعيا على مجموعة من الصحفيين من مركز "إيزفستيا" للإعلام ووكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، كانوا يعدون تقريرا حول قصف القوات الأوكرانية المناطق السكنية في مقاطعة زابوروجيه بالذخائر العنقودية.

وأوضحت الوزارة أن مجموعة من الصحفيين تعرضت لقصف بالذخائر العنقودية، أسفر عن إصابة 4 منهم، وخلال إجلائهم إلى المركز الطبية الميدانية توفي الصحفي روستيسلاف جورافلوف متأثرا بجروح نجمت عن انفجار ذخيرة عنقودية.

وأضافت أن الحالة الصحية للصحفيين الآخرين مستقرة، ولا شيئ يهدد حياتهم، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وفي وقت سابق أعلنت رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان، أن روستيسلاف جورافلوف لقي مصرعه وأصيب عدد آخر من رفاقه بقصف أوكراني بذخائر عنقودية.

المصدر: RT