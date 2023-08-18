شولتس يتعرض لصيحات الاستهجان خلال حدث في وسط ميونخ

أفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن المستشار أولاف شولتس، تعرض اليوم لصيحات استهجان خلال حدث انتخابي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي أقيم في الساحة المركزية "مارين بلاتز" بميونخ.

وأوضحت الوكالة أنه "مباشرة مع بداية خطاب شولتس، بدأت صيحات الاستهجان من الحاضرين بقوة، حين دافع عن السياسة التي تنتهجها حكومته تجاه أوكرانيا، بما في ذلك توريد الأسلحة".

وأضافت: "شولتس يزعم أن الحكومة تتحقق بعناية من كل طلب للمساعدات الأوكرانية، حتى لا يكون هناك تصعيد في العلاقات بين روسيا وحلف الناتو".

وذكرت الوكالة، أنه "حتى قبل الخطاب، كان الوضع في الساحة المركزية شديد التوتر، من خلال الصراخ والفوضى، ومحاولة العديد من الحاضرين إزعاج المسار الهادئ للحدث".

هذا ودعت منظمات مختلفة، ولا سيما حزب "البديل من أجل ألمانيا"، إلى مظاهرات احتجاجية في وسط المدينة. كما حمل المتظاهرون وبعض المشاركين في الحدث ملصقات عليها كتابات تدعو إلى وقف توريد الأسلحة إلى كييف.

وأقامت الشرطة في الحدث حواجز لمنع الوصول إلى وسط الساحة المركزية، وفحصت بعناية جميع المشاركين.

ويواجه شولتس، استياء كبيرا من المواطنين، بسبب السياسة التي تنتهجها حكومته تجاه أوكرانيا. كما دعا زعيم الكتلة البرلمانية في حزب البديل من أجل ألمانيا أنطون بارون، إلى ضرورة إعادة استيراد "الغاز الروسي" معتبرا أن "الغاز الروسي كان نعمة لاقتصاد ألمانيا وازدهارها".

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المصدر: تاس