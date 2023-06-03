"مشعل حرب وكذاب".. حشد يهاجم شولتس بسبب أوكرانيا (فيديو)

ذكرت مجلة "بيلد" أن حشدا أطلق صيحات الاستهجان ضد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مهرجان للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة فالكنزي قرب برلين واتهمه بالتحريض على الحرب.

في فيديو، نشرته المجلة، يطلق حشد يضم حوالي مائة شخص، صيحات استهجان ضد شولتس خلال إلقائه كلمة، ونعوتا مثل "مشعل حرب" و"كذاب" و"رجل عصابات".

بعد أن واجه مقاومة واستياء من المواطنين، اضطر شولتس إلى تكريس خطابه لتبرير مساعدته لأوكرانيا، وسط صرخات غاضبة مستمرة من الجمهور.

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وحاول رئيس وزراء ولاية براندنبورغ ديتمار فوديكي، الذي صعد إلى الخشبة بعد شولتس، تهدئة الجمهور وإلقاء اللوم على موسكو في أحداث أوكرانيا، لكن الحشد لم يتوقف عن ترديد الهتافات.

وأشارت "بيلد" إلى أن المحتجين رفعوا أعلام السلام، ولوحظت على بعضها رموز لروسيا.

وفي وقت سابق، أكد شولتس من العاصمة الإستونية تالين أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا "طالما كان ذلك مطلوبا".

المصدر: "نوفوستي"