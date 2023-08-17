أصوات أمريكية تتعالى.. حان وقت محادثات السلام في أوكرانيا مع فشل هجوم كييف

أقر عضو مجلس النواب الأمريكي أندرو هاريس بالفشل الذريع لهجوم أوكرانيا المضاد، مشككا في صوابية قرار واشنطن مواصلتها تقديم الدعم لكييف من دون إشراف مناسب لهذا التوجه.

وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، قال هاريس وهو جمهوري من ماريلاند والمعروف سابقا بدعمه تقديم المساعدة لأوكرانيا، خلال اجتماع مع مؤيديه يوم الثلاثاء الماضي، لتقييم الوضع في أوكرانيا: "أليس هذا الوضع أكبر من مجرد مأزق؟ أليس الأجدى بنا أن نكون واقعيين بهذا الشأن ؟ أعتقد أنه ينبغي علينا ذلك على الأرجح".

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وفي معرض حديثه عن محاولات كييف شن هجومها المضاد، شدد هاريس قائلا: "بصراحة، هذا أمر فشل"، مضيفا حول احتمالات مآل عمليات قوات كييف: "لم أعد واثقا في وجود أي فرصة لتحقيق النصر".

وردا على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كان سيدعم تقديم أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، قال هاريس: "في حال كانت تلك الأموال مخصصة للأغراض الإنسانية، أو للأغراض غير العسكرية، أو لأغراض عسكرية دون (إشراف) المفتش العام، فلن أقوم بدعم هذا".

كما اعترف هاريس بإمكانية إساءة استخدام الأموال التي يتم تخصيصها لكييف، ولفت الانتباه إلى وجود عجز في الميزانية في الولايات المتحدة.

وأردف قائلا: "أنا آسف للغاية، لكن لا تتوافر عندنا مثل هذه الأموال"، وذلك في إشارة إلى إمكانية تخصيص تمويل إضافي لكييف.

واختتم هاريس: "أعتقد أن الوقت قد حان من أجل دعوة واقعية لإجراء محادثات سلام. أعرف أن رئيس (أوكرانيا فلاديمير) زيلينسكي لا يريد ذلك"، مشددا على أنه "لكن الرئيس زيلينسكي كان سيخسر الحرب بشكل مؤسف لولا دعمنا. وبمساعدتنا أيضا لم ينتصر. والوضع الآن في طريق مسدود".

المصدر: تاس