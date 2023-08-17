نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: إمداد نظام كييف بالأسلحة يؤجل احتمال وقف الصراع

قال نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن استمرار عمليات ضخ وتسليم الأسلحة لنظام كييف "يؤجل احتمال وقف الصراع".

وأوضح شوانغ أنه: "يمكن حل الأزمة في أوكرانيا من خلال المفاوضات، وليس السعي لتسليم وضخ الأسلحة الغربية لنظام كييف".

وبحسب الدبلوماسي الصيني، فإن استمرار توريد الأسلحة "يؤخر احتمال وقف الصراع".

وشدد شوانغ على أنه "يمكن استخدام الأسلحة لكسب الصراع، لكنها لا تستطيع إحلال السلام.. إن استعادة السلام تتطلب الحوار والمشاورات".

كما قال السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، في وقت سابق، إن لندن لا تفكر في أي مبادرات سلام بشأن الأزمة الأوكرانية، بل تسعى جاهدة لقيادة ضخ الأسلحة الغربية لنظام كييف.

هذا وقد أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، عن تلقي بلاده منظومة الدفاع الجوي "إيريس تي" من ألمانيا، في حين فشلت المنظومة أمام مسيرات "لانسيت" الروسية.

وحذرت موسكو الدول الغربية مرارا من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يغير شيئا، وإنما يطيل الصراع فقط، كما أكد وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة بتدريب الأفراد، وليس بإمداد الأسلحة فقط.

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المصدر: تاس