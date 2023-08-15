الجيش الأوكراني ينهار.. كيف حطمت روسيا أساطير أسلحة الناتو؟

في خطابه أمام مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ضخ مليارات الدولارات في النظام الأوكراني وتوفير المعدات والأسلحة،

يتم من أجل تأجيج الصراع وإقحام دول أخرى.. في هذ السياق حذر وزير الخارجية سيرغي لافروف من تبعات مضي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مشروعهم الجيوسياسي لاستنزاف روسيا مشيرا إلى أن هذا المسار غير المسؤول يزيد مخاطر وقوع صدام مباشر بين القوى النووية..

تصريحات الجانب الروسي تأتي في ظل توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على تمويل جديد من الكونغرس لدعم أوكرانيا رغم مؤشرات تبرز تراجع تأييد الأمريكيين.. فيما يحتد التوتر على الحدود البولندية البيلاروسية بعد نشر وارسو نحو عشرة آلاف جندي في خطوة اعتبرتها مينسك وموسكو تحركا عدائيا.

فهل يجدي الدعم الغربي في تثبيت أقدام الجيش الأوكراني بعد فشل هجومه المضاد؟ وهل تصبح بولندا يد حلف الناتو الثانية في مواجهة روسيا؟

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