فشلت أمام مسيرات "لانسيت" الروسية.. أوكرانيا تتسلم أنظمة دفاع جوي جديدة من ألمانيا

أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، عن تلقي بلاده منظومة الدفاع الجوي "إيريس تي" من ألمانيا، لتعزيز دفاعاتها الجوية، في حين فشلت المنظومة أمام مسيرات "لانسيت" الروسية.

وأعلنت أوكرانيا يوم الخميس، أنها تلقت أنظمة "إيريس تي" مضادة للطائرات من ألمانيا، لتعزيز دفاعاتها الجوية.

وقال يرماك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "شكرا جزيلا لشركائنا على إيريس تي.. ستصبح أجواؤنا محمية بشكل أفضل".

هذا وأكدت ألمانيا أنها زودت أوكرانيا بمنظومتين مضادتين للطائرات، من طراز "إيريس تي" بعدما طلبت كييف مرارا من حلفائها الغربيين تعزيز دعمهم العسكري.

وفشلت منظومة الدفاع الجوي "إيريس تي" أمام مسيرات "لانسيت" الروسية، بحيث ضربت مجموعة "دنيبر" في الأسابيع الماضية، المنظومة التابعة للقوات الأوكرانية بذخيرة "لانسيت" الانتحارية المسيرة.

واكتشفت المجموعة الروسية المنظومة التي حاولت القوات الأوكرانية إخفاءها في مزرعة الغابات، ودمرتها بضربة دقيقة.

كما ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو، تعرض عمل مسيرات "لانسيت" الروسية الانتحارية، وهي تدمر معدات العدو على نطاق واسع على طول الجبهة بأكملها.

ويمثل نظام الدفاع الجوي "إيريس تي"، الذي دمرته الطائرة المسيرة الروسية "لانسيت" في أوكرانيا، أحدث أنظمة الدفاع الجوي التي تطورها ألمانيا.

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المصدر: وكالات