دعا مجلس "الدوما" الروسي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لزيارة القرم على رأس فريق دولي والتحدث إلى السكان هناك، عوضا عن مقترحاته لإعادة استفتائهم على الانضمام إلى روسيا.

وجاء في مقترح عضو "الدوما" عن مدينة سيفاستوبول الفدرالية في القرم دميتري بيليك: "لسنا بحاجة إلى استفتاءات جديدة، وساركوزي يعرف ذلك مثل أي شخص آخر. لقد تم إجراء الاستفتاء وهذا يكفي. وإذا كان ساركوزي قلقا للغاية بشأن مصير شبه جزيرة القرم الروسية، ندعوه لزيارة شبه الجزيرة على رأس فريق دولي والتحدث إلى الناس، ويستمع لهم بنفسه".

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وتابع: "ربما سيعود ساركوزي إلى السلطة ويمهد للفرنسيين أن الإنفاق على أوكرانيا لا جدوى منه اليوم، على الأقل فيما يخص محاولات استعادة شبه الجزيرة الروسية".

وكان ساركوزي قد أكد في مقابلة مع "لو فيغارو"، أن القرم تاريخيا أرض روسية، وسكانها يعتبرون أنفسهم روسا، وأن "إجراء استفتاء تحت إشراف المجتمع الدولي ضروري من أجل تأكيد الوضع الراهن".

كما أعرب عن تأييده لفكرة إجراء استفتاءات مماثلة في المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا.

وعادت شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا بموجب استفتاء أمّنه الجيش الروسي بعد الانقلاب على السلطة في أوكرانيا في مارس 2014، حيث صوت 96.77% من سكان القرم لصالح الانضمام إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي