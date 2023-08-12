أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن المفاوضات حول الوضع المحايد لأوكرانيا سوف تُستأنف عاجلا أم آجلا، ولكن في ظروف إقليمية جديدة لكييف.

وعلق سلوتسكي على "تيلغرام" على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن المجتمع الدولي يميل بشكل متزايد نحو ضرورة إجراء مفاوضات لإنهاء النزاع.

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وقال: "عاجلا أم آجلا، سنعود بالتأكيد إلى حيث توقفنا (الوضع المحايد ونزع السلاح في أوكرانيا)، لكن ذلك سيجري كما هو واضح في ظروف إقليمية أخرى لكييف".

وأشار إلى أن المزيد من دول العالم اليوم قد أدركت "الأسباب الحقيقية والخلفية الحقيقية للنزاع الأوكراني" وتوقفت عن دعم الغرب في المواجهة مع روسيا حتى "آخر أوكراني".

المصدر: غازيتا. رو