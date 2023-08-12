كوليبا يحذر من ارتفاع الأصوات المطالبة بالتفاوض مع روسيا

حذر وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا من "صعوبة الموسم السياسي المستقبلي على كييف" لافتا إلى أن المزيد والمزيد من الدول ستطالبها بالتفاوض مع موسكو.

ونقل موقع "rbc.ua" عن كوليبا، قوله: "أنا أحذر الجميع. هذه الأصوات ترتفع. سنبذل قصارى جهدنا في إطار القانون الدولي والقانون الجنائي لضمان تلاشي هذه الأصوات".

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إلى ذلك صرح كوليبا، لصحيفة "موندو" الإسبانية، بأن "استعداد كييف لتقديم تنازلات إلى موسكو، مرهون بالظروف".

يذكر أن عدد البلدان والمنظمات التي تتقدم بمبادرات للسلام في أوكرانيا والوساطة في التسوية آخذ في الازدياد، حيث سبق أن تقدمت الصين والدول الإفريقية ومجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية والفاتيكان ودول أخرى بالفعل بمقترحاتها.

كما عقد اجتماع في جدة بالسعودية في 5 و6 أغسطس، شمل مشاورات حول تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، بحضور ممثلين من أكثر من 30 دولة، أفادت تقارير غربية عن مسؤولين أوروبيين، بأن كييف خلال اجتماع جدة لم تتمسك بتنفيذ "خطة زيلينسكي للسلام"، بعد أن كانت تصر عليها في السابق، كما أن السعودية ودولا أخرى اقترحت خطة بديلة ومختلفة عن "خطة زيلينسكي" لحل الأزمة في أوكرانيا، حيث أكدت إبلاغ روسيا بها.

وأكد الكرملين مرارا أن روسيا مستعدة لحوار سلمي، لكن مواقف ومطالب كييف لا تترك فرصة لإبرام اتفاقية سلام مع أوكرانيا في الوقت الراهن.

المصدر: نوفوستي