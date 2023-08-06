بيسكوف: لا توجد أي مقوّمات للسلام مع كييف الآن

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لا توجد أي مقوّمات في الوقت الراهن للاتفاق مع كييف على التسوية.

وقال بيسكوف لصحيفة "نيويورك تايمز": "لا توجد أي مقومات للتوصل إلى اتفاق للسلام في الوقت الحالي، وسنواصل عمليتنا العسكرية عمّا قريب".

وردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت روسيا ستضم أراضي إضافية في أوكرانيا، قال: "لا. نريد التحكم بجميع الأراضي التي يعتبرها دستورنا أراضي روسية".

المصدر: تاس