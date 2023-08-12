زعيم حزب فرنسي: واشنطن تنهار ولا تزال مصرة على مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا وماديا

قال زعيم حزب "الاتحاد الجمهوري الشعبي" الفرنسي، فرانسوا أسيلينو، إن "الولايات المتحدة تنزلق نحو الانهيار، لكنها لا تزال مستمرة في تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا".

وكتب أسيلينو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "X": "المافيا والدمية العجوز، الخاضعة لسلطة الدولة العميقة للولايات المتحدة، تعلن عن 13 مليار دولار إضافية لمساعدة نظام النازيين الجدد في أوكرانيا. في حين تغرق الولايات المتحدة في هوة الانهيار أما المدن الكبرى فتتحول إلى أحياء فقيرة".

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LES ÉTATS-UNIS S'ENFONCENT DANS LA DINGUERIE

La marionnette mafieuse et sénile aux mains de l'État profond🇺🇸 annonce 13 MILLIARDS $ d'aide supplémentaire au régime néo-nazi🇺🇦.

En même temps,les🇺🇸sombrent dans la décadence et les grandes villes🇺🇸deviennent des taudis à ciel ouvert https://t.co/IhDRLVX17l — François Asselineau (@UPR_Asselineau) August 11, 2023

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلب من الكونغرس تخصيص أكثر من 13 مليار دولار إضافية كمساعدات طارئة لأوكرانيا، وذلك مع زيادة الانقسام السياسي حول دعم كييف.

هذا وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية قد حذروا نظراءهم الأوكرانيين "سرا" من أن هناك حدا لصبر الكونغرس المنقسم - وكذلك الرأي العام الأمريكي - بالنسبة لتكاليف حرب لا ترى نهاية واضحة لها.

وحذر الكرملين أكثر من مرة من نقل الأسلحة الغربية لكييف، مؤكدا أن دعم أوكرانيا بالأسلحة الغربية لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل سيكون له تأثير سلبي، ولن يثني روسيا عن تحقيق أهدافها.

المصدر: RT