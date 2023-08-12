 
مباشر
عاجل
أكسيونوف: إسقاط صاروخ ثان فوق مضيق كيرتش في القرم

زعيم حزب فرنسي: واشنطن تنهار ولا تزال مصرة على مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا وماديا

أخبار العالم

زعيم حزب فرنسي: واشنطن تنهار ولا تزال مصرة على مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا وماديا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vuk2

قال زعيم حزب "الاتحاد الجمهوري الشعبي" الفرنسي، فرانسوا أسيلينو، إن "الولايات المتحدة تنزلق نحو الانهيار، لكنها لا تزال مستمرة في تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا".

وكتب أسيلينو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "X": "المافيا والدمية العجوز، الخاضعة لسلطة الدولة العميقة للولايات المتحدة، تعلن عن 13 مليار دولار إضافية لمساعدة نظام النازيين الجدد في أوكرانيا. في حين تغرق الولايات المتحدة في هوة الانهيار أما المدن الكبرى فتتحول إلى أحياء فقيرة".

إقرأ المزيد
مصدر أمريكي مطّلع: بايدن يطلب 13 مليار دولار إضافية من الكونغرس اليوم لدعم كييف
مصدر أمريكي مطّلع: بايدن يطلب 13 مليار دولار إضافية من الكونغرس اليوم لدعم كييف

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلب من الكونغرس تخصيص أكثر من 13 مليار دولار إضافية كمساعدات طارئة لأوكرانيا، وذلك مع زيادة الانقسام السياسي حول دعم كييف.

هذا وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية قد حذروا نظراءهم الأوكرانيين "سرا" من أن هناك حدا لصبر الكونغرس المنقسم - وكذلك الرأي العام الأمريكي - بالنسبة لتكاليف حرب لا ترى نهاية واضحة لها.

وحذر الكرملين أكثر من مرة من نقل الأسلحة الغربية لكييف، مؤكدا أن دعم أوكرانيا بالأسلحة الغربية لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل سيكون له تأثير سلبي، ولن يثني روسيا عن تحقيق أهدافها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا