بيسكوف: إمداد الغرب لقوات كييف بالأسلحة لن يثني روسيا عن تحقيق أهدافها

أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن دول أوروبا وحلف الناتو، دعمت أكرانيا بأسلحة تقدر أثمانها بعشرات المليارات من الدولارات.

وأكد بيسكوف، أن إمداد الغرب لقوات كييف بالأسلحة لن يغير من مسار الصراع، ولن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها في العملية العسكرية في أوكرانيا.

جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن باريس ستمد كييف، بالمدرعات، ودبابات AMX-10RC.

يذكر أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتفقا خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي، على تزويد قوات كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة.

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وأعربت ألمانيا عن استعدادها لإمداد قوات كييف بمركبات المشاة من طراز Marder، وأنظمة Patriot للدفاع الجوي.

وأفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيشتريت، يوم الجمعة، بأنه سيتم إمداد قوات كييف بحوالي 40 مركبة Marder للمشاة.

المصدر: نوفوستي